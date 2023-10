ANRE a stabilit noi prețuri la carburanți. Cât vor costa miercuri benzina și motorina

09:20

Luptătoarea Irina Rîngaci a devenit campioană mondială Under 23. La Tirana, în Albania, sportiva a obținut patru victorii în categoria de greutate 65 kg. Victoriile au fost obținute în lupte cu indianca Monika, turcoaica Busra Efe, americanca Macey Ellen Kilty și Amina Tandelova – informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv.