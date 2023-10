Detalii despre fata dispărută la Bahmut

17:00

Un colegiu specializat în domeniul electronicii, finanțat de către Guvernul austriac, va fi deschis în Republica Moldova. Se așteaptă că lucrările vor începe la începutul anului 2024, a precizat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, la o conferință de presă privind cele mai importante acțiuni realizate de echipa ministerului în...