Mai mulți candidați ai PP Șansă ar putea fi excluși din cursa electorală

16:00

Ministerul Educației și Cercetării a achiziționat 800 de cursuri de recalificare profesională a cadrelor didactice până la finele anului. Cursurile sunt efectuate de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă". Acestea reprezintă o oportunitate pentru profesori de a-și crească nivelul de calificare profesională. În același timp, profesorii vor avea posibilitatea să...