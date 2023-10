video | Un fost președinte al unei federații de sport din R. Moldova, reținut pentru șantaj

10:50

Proporția adulților italieni care încă locuiesc cu părinții lor este mare de multă vreme, iar o mamă a fost forțată să ia măsuri drastice pentru că cei doi fii ai săi – ambii în vârstă de peste 40 de ani – au refuzat să se mute de acasă, relatează The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe … The post O femeie din Italia a obținut în instanță ordin de evacuare a copiilor ei, care nu voiau să se mute de acasă first appeared on ZUGO. Articolul O femeie din Italia a obținut în instanță ordin de evacuare a copiilor ei, care nu voiau să se mute de acasă apare prima dată în ZUGO.