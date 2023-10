Ion Sturza: O stare ciudată – instinctele încă vor cu „ai noștri”, dar creierul tot mai des le dă dreptate la „ai lor”

08:10

Biserica Ortodoxă Română critică în termeni vehemenți Patriarhia Moscovei, despre care susține că este ”absurdă și ridicolă” și adaugă că ”nu va permite niciodată” ca preoții români să fie intimidați sau amenințați. Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române a luat act cu mâhnire și profundă indignare despre decizia neîntemeiată a sinodului autointitulatei „Biserici Ortodoxe din Moldova”, […] The post Biserica Ortodoxă Română atacă Patriarhia Moscovei: ”Structura rusească de la Chișinău devine absurdă și ridicolă” appeared first on Omniapres.