Tragedie fără margini! Fetița din Bahmut dispărută ieri, găsită fără suflare

Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit campion mondial Under 23. Moldoveanul a obținut victoria în categoria de greutate 77 kg la Campionatul Mondial Under 23, de la Tirana, Albania, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Alexandrin Guțu a obținut cinci victorii în categoria de greutate 77 kg, cu sârbul Aleksa Ilic, albanezul Ardit