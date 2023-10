A fost inaugurată zona de agrement din Hirova, raionul Călărași

10:15

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va oferi suport financiar pentru modernizarea infrastructurii de cale ferată din Republica Moldova. Membrii Comisiei economie, buget... The post Traseul de cale ferată Vălcineț – Ocnița – Bălți – Ungheni va fi modernizat appeared first on Expresul.