Fetița de patru ani din Călărași, căutată cu disperare, a fost găsită fără suflare într-un canal de scurgere

08:20

Luptătorul Radu Lefter a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial Under 23 de la Tirana. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El a dispus de vicecampionul european la seniori din 2021, Sergei Kozyrev, născut în Osetia de Nord, ucraineanul de origine georgiană David Mchedlidze și indianul Sahil. În ultimul act al categoriei de greutate 97 … The post Radu Lefter a cucerit argintul la Mondialul U23 first appeared on ZUGO. Articolul Radu Lefter a cucerit argintul la Mondialul U23 apare prima dată în ZUGO.