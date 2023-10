Horoscop 31 octombrie – o zodie ar putea să își recupereze banii dați cu împrumut

17:00

Șefului IGP Viorel Cernăuțeanu nu va demisiona din cauza accidentelor cu implicarea polițiștilor „Eu mă simt responsabil pentru tot ce se întâmplă în securitatea din Republica Moldova și acest lucru îl voi asigura în continuare. Cât ține de aspectele politice, nu vreau să comentez declarațiile politice ale unor figuranți", a răspuns șeful IGP.