Armata rusă a împușcat un grup de soldați ai Gărzii Naționale din Ucraina. Cele mai importante evenimente din a 614-a zi de război

În goana de a explora turismul și cultura altor state, tindem uneori să uităm de talentele de acasă și de pasiunea cu care unii oameni transmit din generație în generație îndeletnicirile pe care le mânuiesc. Republica Moldova se identifică prin numeroasele tradiții, obiceiuri, dar și prin talentele nedescoperite încă, iar la acest capitol țara noastră are multe de oferit. Timp de două zile, am descoperit meșteșugarii din raionul Cahul și talentele cu care aceștia se mândresc. În acest articol urmează să aflați și voi despre oamenii Moldovei care, prin pasiunea lor, au reușit să atragă turiști din întreaga lume.