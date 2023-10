O fetiță de 4 ani din satul Bahmut, raionul Călărași, a dispărut de acasă. Poliția, voluntari și localnici, în căutare minorei

18:20

Primarul suspendat de Taraclia Veaceslav Lupoc, care candidează pentru încă un mandat, i-a interzis reporterului portalului de știri local Tuk.md să filmeze o întâlnire electorală cu localnicii din oraș. Lupov și-a argumentat solicitarea prin faptul că „nu vrea să crească raiting-ul" publicației respective. Imaginile video care surprind momentul au fost publicate de portalul local.