„Șansa” lui Șor a găsit înlocuitori pentru primăriile Orhei și Bălți, dacă Lungu și Șapa vor fi excluși din alegeri. Cine sunt

Președintele Portugaliei Marcelo Rebelo de Sousa va efectua, în perioada 30-31 octombrie, o vizită oficială în Republica Moldova, transmite IPN. Presa portugheză scrie că vizita are loc la invitația omologului său moldovean Maia Sandu. De menționat că administrația prezidențială de la Chișinău nu a anunțat deocamdată vizita oficialului portughez. Contactată de IPN, purtătoarea de cuvânt a […]