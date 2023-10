Accidentul de la Bahmut, soldat cu patru morți. Avocatul procurorului: „Căruțașul nu a cedat trecerea; toți adulții nu erau echipați”

18:10

Alexandr Pînzari a fost numit în funcția de director al Centrului Național Anticorupție (CNA), pentru un mandat de cinci ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat astăzi, 26 octombrie, de 62 de deputați.