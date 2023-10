Site-ul Orhei TV – printre paginile web blocate de autorități

Serviciul de Informații și Securitate a anunțat azi că blochează 31 de site-uri, completatând lista surselor cu conținut online care alterează, în condiţiile stării de urgenţă, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022, conţinutul informaţiilor difuzate în spaţiul public în stare să genereze tensiuni ori conflicte sociale provenite de la autorităţile publice din statul aflat în ...The post Site-ul Orhei TV – printre paginile web blocate de autorități first appeared on RO-MD.INFO.

