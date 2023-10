Un tânăr s-ar fi aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc de locuințe din capitală

14:40

În sezonul rece 2023-2024, ajutorul pentru perioada rece a anului va fi acordat sub formă de plată monetară, iar mărimea prestației va fi majorată până la 800 de lei, ceea ce înseamnă cu 100 de lei mai mult față de anul trecut și cu 60% mai mult decât în 2021 – anunță Guvernul.