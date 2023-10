Membrii ȘOR ar mitui alegătorii din Bălți. Renato Usatîi: Cum șoriștii astăzi cumpără voturile bălțenilor

18:20

În R. Moldova, orice persoană cu drept de vot, care are vârsta de 23 de ani și are, cel puțin, studii generale obligatorii, are dreptul de a candida la funcția de primar, desigur, dacă nu are antecedente penale, nu este condamnată la închisoare sau este privată de dreptul de a ocupa funcții de răspundere prin […]