Săptămâna începe cu ieftiniri la pompă! Cât vor costa benzina și motorina pe 31 octombrie

10:30

Ministra Sănătății anunță o anchetă la Institutul Oncologic după dezvăluirile unei paciente diagnosticate cu cancer, privind tratamentul în cadrul Institutului Oncologic și acuzațiilor aduse instituției după ce aceasta a relatat experiența sa într-un interviu acordat unei emisiuni TV. Ministra a subliniat că cazul Ecaterinei este atât trist, cât și dureros