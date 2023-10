SIS solicită CSE sistarea activității a încă 6 posturi TV. Care este motivul invocat

13:40

A creat o afacere de succes în Irlanda, dar a ales să revină la baștină și să se implice în dezvoltarea comunității. Vorbim de candidata CUB din or. Durlești, Eleonora Șaran, care în opt ani de mandat a atras investiții de circa un sfert de miliard de lei. Ea spune că are în continuare planuri mari pentru a transforma orășelul Durlești în cea mai frumoasă și modernă localitate din Moldova, scrie ea.md. După opt ani în fruntea localității cu peste 25 000 de locuitori, Eleonora Șaran a trecut în revistă cele mai importante realizări. La întrebarea dacă a meritat efortul respectiv, primărița a răspuns fără ezitare.“Răspunsul poate fi redat prin comparația cu „paharul de apă, plin pe jumătate”, depinde cum privești:Dacă privești partea plină a paharului: vezi fapte bune și lucruri bune lăsate în urmă, vezi oameni ajutați și mulțumiți de ceea ce se construiește și se repară în localitate, proiecte de infrastructură la construcția drumurilor, construcția apeductelor și a colectoarelor de canalizare, iluminat stradal, reparația acoperișului Centrului de Sănătate și a fațadei Casei de Cultură și multe alte proiecte așteptate ani de zile.Dacă privești partea goală a paharului: atunci poți găsi zilele de weekend petrecute la serviciu și nu cu familia, ziua de muncă 24/24 ore și 7 zile din 7, sunete în continuu la telefon, uneori oameni triști și supărați pe care trebuie exact ca un medic să-i tratezi și să-i ajuți într-o situație sau problemă”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Tribuna.Eleonora Șaran și-a adus aminte cum a ajuns în funcția de primar acum aproape opt ani.„Eu nu m-am gândit niciodată să devin primar. Eu am studiat și am absolvit ASEM, Facultatea „Contabilitate, Control și Audit” și mă vedeam mereu în business, însă încrederea Consiliului din anul 2011-2015, care m-a votat în funcția de viceprimar (până la plecarea peste hotare – activasem 3 ani în calitate de economist la Primărie), apoi încrederea locuitorilor în 2015, apoi repetat – în 2019, m-au adus în această funcție. Anume încrederea și aprecierea oamenilor merită tot efortul! Este foarte plăcut să-ți închei ziua de muncă când știi că ai ajutat pe cineva, ai finalizat un proiect, ai pornit altul, ai făcut tot ce-ți stă în puteri pentru a schimba în bine viața oamenilor”.Înainte de a prelua Primăria Durlești, Eleonora a fost parte a diasporei din Irlanda.„Am muncit 12 ani în Irlanda – o țară care mi-a oferit foarte multe oportunități și unde am fost răsplătită pe măsură pentru efortul depus. Studiile mele m-au ajutat mult și, din postura de manager, am reușit să contribui la dezvoltarea unei afaceri de succes – un restaurant, care se bucură de aprecierea conaționalilor noștri, dar și a irlandezilor. Însă, chiar dacă aveam o viață destul de frumoasă acolo, copiii alături, stabilitate financiară, visam să revin acasă, în R. Moldova. Aici îi lăsasem pe mămica și tăticul, iar dragostea, dorul și dorința de a avea grijă de ei, de a le fi alături, când au nevoie, m-au adus acasă. Cred că mă înțeleg toți cei care sunt plecați, care și-au lăsat aici familia, căci dorul de casă nu poate fi compensat cu nimic. Am revenit acasă cu dorința de a schimba lucrurile, proces la care muncesc și acum”, s-a destăinuit primărița.Eleonora Șaran spune că în ultimii ani a implementat peste 100 de proiecte de infrastructură, iar aceste modificări au fost sesizate nu doar de localnici, dar și de cei care vizitează sau sunt în trecere prin Durlești.„Durleștenii beneficiază de pe urma acestor proiecte: 12 324 metri de apeduct; canalizare – 10 855 metri; iluminat stradal – 26 916 metri; 38 de străzi sau 31,5 km de drum; trotuare – 8 056 m.p. Mai mult, am reparat acoperișul Centrului de Sănătate, acoperișul și fațada Casei de Cultură. La fel, acum construim anexă pentru 6 clase, dar și sala sportivă la Liceului Teoretic „Hyperion”. Acestea ar fi cele mai relevante, dar desigur avem multe proiecte mici, dar importante pentru localitate. Muncim zi de zi ca să obținem noi finanțări pentru a transforma orășelul Durlești în cea mai frumoasă și modernă localitate.În sumă, investițiile făcute în localitatea orașului Durlești în acești ani de mandat ar fi aproximativ cam 250 milioane de lei. Mă bucur că tot mai mulți oameni de afaceri privesc cu încredere orășelul Durlești din punctul de vedere al investițiilor, iar în același timp, tot mai mulți tineri își doresc să locuiască anume la noi. Ne dorim să păstrăm și să dezvoltăm zonele verzi ale orașului, să avem cât mai multe centre sportive și dezvoltare, să oferim durleștenilor toate condițiile pentru un trai decent, așa, ca în Europa”, a adăugat sursa citată.