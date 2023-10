Renato Usatîi: Gazul cumpărat scump de Spînu a ajuns în rezerva de stat, plătit de cetățeni

15:50

Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, l-a acuzat pe Alexande Slusar, care este membru al consiliului de administrație al Energocom, că a dezvăluit corespondența oficială dintre furnizor și Ministerul Energiei. El a menționat că consideră inacceptabilă publicarea unor astfel de informații de către o terță parte. „Aceste acțiuni nu sunt doar o demonstrație de neprofesionalism, ci și […] The post SCANDAL: Vadim Ceban l-a acuzat pe Alexande Slusar că a dezvăluit corespondența oficială appeared first on Omniapres.