Ministrul Energiei, despre noile tarife pentru transportul gazelor naturale de către Vestmoldtransgaz: „Nu se va reflecta în facturi”

Au apărut noi imagini cu înregistrările de pe camerele video purtate de teroriștii care au masacrat cătunele din Israel în 7 octombrie. Telefoanele date acasă, la familii, au fost înregistrate. Un terorist și-a sunat părinții de pe mobilul unei victime, pentru a se lăuda că a ucis 10 evrei „cu propriile mâini", scrie Digi24.