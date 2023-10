Horoscop 30 octombrie – SCORPION – revine cineva care vrea să lucraţi împreună

11:10

Reducerea numărului de credite luate de către administrația municipiului Chișinău, în special a celor cu "condiții inacceptabile" promite Adrian Albu, candidatul PSRM pentru primăria capitalei. El subliniază că banii "trebuie cheltuiți rațional, nu aruncați pe diferite studii și expertiză interminabilă". Soluția propusă de Adrian Albu sunt parteneriatele publice-private.