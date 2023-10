foto | În premieră, R. Moldova, la Olimpiada Sporturilor de Contact: Doi moldoveni au luptat în finală

11:00

Luptătorul de stil liber Ion Demian a obținut medalia de argint în cadrul Campionatului Mondial de lupte la tineret, rezervat vârstei sub 23 de ani. Competiția are loc în aceste zile în orașul Tirana, capitala Albaniei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportivul a cedat doar în finala categoriei de până …