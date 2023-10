Maxime de până la 25 de grade Celsius, ploi slabe și cer noros. Cum va fi vremea în prima săptămână din luna noiembrie

11:00

În perioada 19-20 octombrie 2023, Universitatea de Vest din Timișoara, România, desemnată Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, a găzduit cea de-a 40-a ediție a Conferinţei Anuale Danube Rectors' Conference 2023 (DRC) cu genericul „Forty years of overcoming divisions: Importance of higher education for democracy and culture". Evenimentul a adunat rectori din universitățile din întreaga regiune a bazinului Dunării, precum și reprezentanți de marcă în domeniul diplomatic și academic.