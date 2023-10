Investiții record în Budești: Ion Ceban prezintă realizările din ultimii ani

17:30

Persoanele pasionate de cinematografie sunt invitate să participe la „One Minute Festival: On the Move”, un eveniment cinematografic unic, prin care este celebrată arta storytelling-ului de un minut. Festivalul este organizat de UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați în parteneriat cu Asociația Industriilor Creative din Moldova (COR). Festivalul este găzduit de Mediacor și va reuni […] Articolul O nouă provocare pentru persoanele pasionate de arta cinematografică. UNHCR și COR lansează festivalul de film „One Minute Festival: On the Move” apare prima dată în DemocracyMD.