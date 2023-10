Cer noros, iar în unele zile – ploi slabe. Timpul în Moldova, la final de octombrie şi început de noiembrie

12:20

Partidul „Șansă”, apropiat lui Ilan Șor, desfășoară un marș pe care l-a numit „Pentru Alegeri corecte”. Reprezentanții partidului au menționat anterior că acțiunea va fi pașnică și va avea loc în toate orașele din Republica Moldova. „Prieteni, astăzi este o zi foarte importantă. În câteva ore, în Moldova va începe marșul pașnic „Pentru Alegeri corecte”. […] The post LIVE Partidul Șansă, apropiat lui Șor, desfășoară un marș: l-a numit „Pentru alegeri corecte” și ar avea loc în toate orașele din Moldova appeared first on NewsMaker.