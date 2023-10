Candidata CUB din Durlești, Eleonora Şaran, se mândrește cu afilierea la CUB: „Un primar este mult mai eficient atunci când poate miza pe colegii săi de partid”

12:00

Fiecare a treia curte din sectoarele Capitalei a fost reabilitată în ultimii patru ani, lucru ce nu a fost realizat de nicio altă administrație. Declarația a fost făcută de liderul MAN, Ion Ceban, care susține că, astăzi, curțile s-au schimbat la față, după ce ani de zile au stat în beznă și fără nicio intervenție.”În ultimii ani în toate sectoarele capitalei am reparat 30 % dintre curțile de bloc. Știm că oamenii asta așteaptă și sunt uneori și supărați de ce încă nu am ajuns în curtea lor. Dar ne propunem treptat să intervenim, așa cum am făcut-o în toți acești ani, în 30 % din curțile blocurilor. Sigur că ne dorim mai mult, în fiecare curte sunt costuri destul de mari. Deoarece, până acum 4 ani nimeni nu a reparat nici o curte, în cele mai multe cazuri făceau intervenii locatarii, dar de patru ani am intervenit la o scară importantă, dar nu am reușit să acoperim totul. Până acum am reparat carosabilul, am creat trotuare, am amenajat terenuri de sport și de joacă, terenuri multifuncționale, mobilier urban. Marea majoritate a curților erau în beznă și am instalat iluminatul. Astăzi locațiile arată diferit”, a declarat Ion Ceban.Liderul MAN a declarat că programul de reparație a curților va continua și în următorii ani, cu reabilitarea străzilor secundare, a accesurilor către curți și, nemijlocit, în scările blocurilor. Partidul MAN prezintă programul electoral în domeniul amenajării curților de bloc, salubrizării acestora dar și soluționarea problemei animalelor fără adăpostPartidul MAN prezintă programul electoral în domeniul amenajării curților de bloc, salubrizării acestora dar și soluționarea problemei animalelor fără adăpost***Партия MAN - Mișcarea Alternativa Națională представляет свою предвыборную программу в области обустройства дворов многоквартирных домов и решения проблемы бездомных животных.Publicată de Ion Ceban pe Miercuri, 25 octombrie 2023