VIDEO Exercițiul de la Mărculești: în Moldova a ajuns aeronava militară NATO

Explozie în stațiunea turistică egipteană Taba. BBC scrie, cu referire la Reuters, că se cunoaște despre 6 victime. Postul de televiziune egiptean Al Qahera News susține că explozia a avut loc în apropierea unei unități medicale și că o clădire a fost avariată. Potrivit informațiilor televiziunii, explozia a fost cauzată de căderea unei rachete și […] The post VIDEO Explozie la o stațiune turistică din Egipt, aflată la graniță cu Israel: 6 persoane rănite appeared first on NewsMaker.