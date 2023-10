Chișinăul confirmă: președintele Portugaliei vine în Moldova. În agendă – întrevederi cu Sandu, Grosu, Recean

10:20

Autoritățile vor să interzică achiziționarea în numerar a mașinilor și imobilelor în cazul în care costul acestora depășește 300 de mii de lei. Și businessul se va confrunta cu restricții semnificative. NM a analizat ce prevede proiectul de lege elaborat de Ministerul Finanțelor și a aflat cine și în ce mod va fi afectat de noile restricții. Ce […] The post Mai puțini bani cash în Moldova? Autoritățile vor să interzică folosirea numerarului pentru cumpărăturile mari appeared first on NewsMaker.