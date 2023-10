În Moldova, anual, peste 10 mii persoane suferă un accident vascular cerebral: mortalitatea, mai mare decât în ţările UE

10:00

Urmare a accidentelor din ultima perioadă, soldate cu morți, este solicitată demisia ministrului Afacerilor Interne Adrian Efros, a șefului Poliției de Frontieră Rosian Vasiloi și conducerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) Viorel Cernăuțeanu. Menționăm că ultimul accident a avut loc în seara zilei de 26 octombrie, la Briceni. O femeie, aflată la ghidonul unei biciclete, […]