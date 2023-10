Explozie pe acoperișul Termoelectrica: au fost solicitați să intervină pompierii, polițiștii și medicii 

09:10

Meciul din ajun de la Tiraspol s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Menționăm că pe 26 octombrie, înaintea meciului, deputatul PAS Radu Marian a declarat că partida va fi urmărită cu mare atenție, iar pentru cele mai mici abateri vor urma consecințe. Se întâmpla după ce acum o lună fotojurnalista Elena Covalenco a fost declarată „indezirabilă” […] The post Meciul de la Tiraspol, care a provocat îngrijorări la Chișinău, s-a încheiat la egalitate. Următoarea partidă va fi la Geneva appeared first on NewsMaker.