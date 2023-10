FOTO/VIDEO Accident nocturn în capitală: două mașini, inclusiv un taxi, s-au ciocnit la Poșta Veche 

08:20

Calea spre UE Dorin Recean își continuă vizita la Bruxelles. Premierul s-a întâlnit cu șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, căreia i-a mulțumit pentru ajutorul macrofinanciar de €72,5 mln: «Ne va ajuta să asigurăm stabilitatea macroeconomică și să continuăm implementarea reformelor», a menționat premierul Dorin Recean. De asemenea, Recean s-a întâlnit cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg și a declarat că Moldova își dorește să participe la misiuni și exerciții comune. La rândul […]