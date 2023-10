Horoscop 29 octombrie – zodia care își poate întâlni astăzi partenerul de viață

18:20

Natalia Morari constată că din acea brigadă, care aruncau curcani peste gardul de la Președinție, acum candidează la primăria satului pe lista partidului PAS, partidul Maiei Sandu! Încă două săptămîni și scăpăm de primul tur al localelor, dar va veni și al doilea tur, care va fi și mai dur, mult mai dur decât aberațiile […] The post Natalia Morari: Echipa Europa, echipa PAS are cei mai mulți transfugi din alte partide appeared first on Omniapres.