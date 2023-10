Ilan Șor: De zeci de ani așteptăm ca viața noastră să se îmbunătățească. Doar promisiuni. Ajunge! Eu și echipa mea lucrăm să transformăm Moldova

13:30

Faptul că preşedintele turc a înaintat parlamentului un proiect de lege în vederea aderării Suediei la NATO nu a schimbat cu nimic poziţia Ungariei privind ratificarea aderării ţării scandinave la NATO, a declarat, marţi, la New York, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, relatează MTI. Potrivit unui comunicat remis de […] The post Szijjártó: Nicio schimbare din partea Ungariei în ceea ce priveşte ratificarea aderării Suediei la NATO appeared first on Omniapres.