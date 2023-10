Dumitru Roman alias Beton: „Nu ştiţi voi să promovaţi soiurile noastre autohtone”. Scheci filmat într-o viţă de vie

09:50

Patru echipe de fotbal mixte, formate din copii din proiectul "Fotbal în Școli" și părinții acestora, și-au demonstrat abilitățile în cadrul unui meci inedit, organizat de către Moldindconbank sub brandul GO Mastercard la data de 21 octombrie. Evenimentul a avut loc pe arena Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) din parcul "La izvor". Dmytro Krepak, Vicepreședintele […]