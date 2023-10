foto | Luptătoarea Mariana Draguțan a devenit vicecampioană mondială Under 23

09:10

Parlamentul Republicii Moldova și Rada Supremă a Ucrainei au încheiat un Memorandum de înțelegere. Documentul a fost semnat de șeful legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, și omologul său ucrainean, Ruslan Stefanchuk, în cadrul celui de-al doilea Summit parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, care s-a desfășurat în Republica Cehă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Memorandul … The post R. Moldova și Ucraina au semnat un memorandum ce are drept obiectiv integrarea europeană a celor două țări first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova și Ucraina au semnat un memorandum ce are drept obiectiv integrarea europeană a celor două țări apare prima dată în ZUGO.