SUA: Bărbatul care a ucis 18 oameni în orașul Lewiston a fost găsit mort

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Începând de astăzi, Centrul Național Anticorupție (CNA) are un nou șef. Alexandr Pînzari, fostul adjunct al lui Iulian Rusu, a preluat conducerea instituției. După numirea sa în funcție, noul director a făcut mai multe declarații importante și a adus câteva promisiuni cu privire la fugarul […]