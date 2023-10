VIDEO// Lilian Carp: ”Trebuie să le arătăm oamenilor că suntem aici pentru ei și că putem face schimbări spre bine”

10:10

Dezinfectarea hainelor este extrem de importantă, mai ales dacă ai copii mici și îți dorești să îi ferești de pericole. Bacteriile și virusurile se pot ascunde în haine și în lenjerie, așa că dezinfectarea hainelor are un rol esențial în menținerea sănătății familiei tale. În plus, dacă un membru al familiei tale are astm bronșic […]