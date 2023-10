VIDEO Carp, către echipa sa, în ultima săptămână de campanie electorală: „Trebuie să fim prezenți în fiecare casă, să vorbim cu cât mai mulți alegători”

19:20

Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, îl invită pe politicianul fugar Ilan Șor, pe care l-a investigat „sub acoperire", în coordonare cu organele de drept din țară, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, la o dezbatere publică. Spătaru propune ca dezbaterea să se desfășoare online, pe 2 noiembrie, ora […]