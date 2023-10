În Moldova va fi înființat primul Institut Național pentru Educație și Leadership. Ce atribuții va avea

18:00

Mama băiatului pe care, în iulie 2022, un preot a încercat să îl violeze, este de părere că individul nu ar trebui să fie călugăr. În ajunul unei noi ședințe de judecată în care este vizat David Roșca, femeia speră că justiția va face dreptate. Femeia spune că băiatul ei a suferit o traumă psihică și […]