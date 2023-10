Jurnalul orei 19, 27 Octombrie

15:50

Un nou cântec al trupei The Beatles va fi lansat pe 2 noiembrie, la peste 53 de ani după destrămarea formaţiei, au anunţat joi cei doi membri supravieţuitori ai legendarului grup britanic, Paul McCartney şi Ringo Starr. Cântecul "Now and Then" a fost realizat pe baza unei casete demo înregistrate în anii 1970 de John Lennon în apartamentul său din New York. După asasinarea sa în 1980, văduva lui, Yoko Ono, a predat în 1994 banda, cu voce şi pian, celorlalţi membri ai trupei.