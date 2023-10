Dorin Recean a avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor

17:00

Autoritățile municipale anunță că astăzi, începînd cu orele 11:30, ruta suburbană de autobuz nr. 47 „str. V. Alecsandri - com. Ciorescu” circulă cu ocolire, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a carosabilului în incinta comunei.Astfel, sutobuzele circulă TUR - RETUR: de pe traseul Chișinău - Criuleni (R4) - com. Ciorescu, str. C. Negruzzi pînă la intersecție cu str. Alexandru cel Bun (inters