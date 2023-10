„Hitler s-a răsucit în mormânt”. Cum au făcut agitație în nordul Moldovei, pentru socialiști și împotriva Maiei Sandu, Dodon și Țîrdea

09:30

Conform sondajelor, liderul cursei electorale de la Chișinău este actualul primar Ion Ceban. Dar la Bălți lucrurile nu sunt chiar atât de clare. În joc au intrat actualul primar Grigorișin, devenit proeuropean, „păpușile lui Șor", candidatul lui Usatîi, candidatul PSRM, care are legături cu un interlop și alți oameni interesanți. NM vă povestește despre atmosfera politică de la […]