Alexei Lungu: Orheiul va deveni și mai minunat, iar viața aici va fi și mai frumoasă

Instabilitatea geopolitică, lipsa forței de muncă și inflația sunt principalii factori de risc pentru industriile care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Este una dintre concluziile unui sondaj de opinie realizat de Camera Americană de Comerț cu privire la percepțiile mediului de afaceri din țară, transmite Realitatea.MD. Majoritatea companiilor care au participat la cercetare au […]