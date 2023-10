Interviu cu Oleg Cociug: Planuri și priorități pentru transformarea Criuleniului

14:30

Leonid Umaneț este candidatul MAN la funcția de Primar în comuna Bubuieci, din partea Partidului MAN. Aceasta a fost prezentat de către liderul Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban. „Astăzi am vizitat comuna Bubuieci, am discutat cu oamenii și am prezentat candidatul formațiunii noastre pentru funcția de primar, dar și viitorii consilieri. Dorim să muncim din …