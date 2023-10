Se caută un nou procuror general în locul lui Stoianoglo. CSP a formulat condițiile pentru candidați

22:00

Patru persoane – membri ai unei familii – au decedat, după ce căruța în care se aflau a fost accidentată de o mașină, în comuna Bahmut. Alte patru persoane au fost transportate la spital. Accidentul a avut loc în seara de 20 octombrie. Potrivit Inspectoratul General al Poliției (IGP), accidentul rutier s-a produs pe traseul […] The post Comuna Bahmut: O familie de patru persoane a murit, după ce căruța în care se afla a fost lovită de o mașină appeared first on NewsMaker.