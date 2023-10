Irina Vlah: Rolul politicii este de a oferi o platformă pentru dialog între putere și opoziție, iar astăzi acest dialog, este compromis

18:50

Olesea Stamate declară că procuratura anticorupție nu vede nicio problema în încălcarea ordinului interinstituțional. Urmare a audierilor din Parlament pe cazul Iulian Muntean, am solicitat de la instituțiile implicate anumite informații, care sunt necesare pentru identificarea deficiențelor de sistem, care au permis să se întâmple astfel ca comisia Pre-vetting sa nu primească informația privind învinuirea […]