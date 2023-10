Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea

13:30

Cel puțin șase morți și 14 răniți în urma unui atac al forțelor ruse cu rachete asupra unui deposit poștal în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, informează AFP, citat de hotnews.ro. Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones! […]