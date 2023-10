Prima reacție a șefului IGP după accidentul de la Aeroport. A fost deschisă o anchetă de serviciu în baza imaginilor

18:40

La doar o zi după ce Volodimir Zelenski a recunoscut că trupele Kievului au folosit pentru prima dată rachete ATACMS furnizate de SUA împotriva Moscovei, președintele rus Vladimir Putin l-a amenințat voalat pe omologul său american, Joe Biden, invitându-l la „clătite și o ceașcă de ceai", notează The Telegraph, citat de HotNews.