Figură religioasă importantă în Rusia, despre scrisoarea mitropolitului Vladimir către patriarhul Kirill: „O ruptură serioasă pentru lumea rusă”

Deputatul Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a declarat că la ultima ședință a Parlamentului a fost votată în a doua lectură rectificarea bugetară „Spor pentru Moldova”, care prevăd majorări pentru circa 170 de mii de cetățeni, dar și investiții majorate pentru dezvoltare regională, drumuri, agricultură și cheltuieli energetice. Rectificarea bugetară, potrivit […] The post Salarii mai mari și plăți unice. La ultima ședință, Parlamentul a rectificat bugetul de stat appeared first on NewsMaker.