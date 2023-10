Uniunea Europeană ia în considerare extinderea plafonului de urgenţă al preţului gazelor

14:50

Candidatul PSRM pentru primăria municipiului Chișinău, Adrian Albu explică mecanismul de reducere a tarifului la gaz pentru consumatorii din capitală. În emisiunea Călin LIVE am explicat încă o dată cum vom obține reducerea tarifelor la gaz, cu ulterioara scădere a tarifelor pentru energie electrică și termică pentru consumatorii din capitală. Vom crea o întreprindere municipală, […]